22 Eylül 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

11 günde 4 maç!

11 günde 4 maç!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.09.2020

Perşembe ’yi konuk edecek , pazar Konya’ya gidiyor. Turu geçerse 1 Ekim’de play-off, 4 Ekim’de de G.Birliği maçı oynayacak.

Beşiktaş, perşembe gününden itibaren 11 günde 4 zorlu karşılaşmaya çıkacak. Siyah-beyazlılar ilk olarak Avrupa Ligi'nde play-off bileti almak için, 'ta 'yi konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20.00'de başlayacak. Beşiktaş ardından Süper Lig'deki üçüncü maçında Konya deplasmanına gidecek. Mücadele pazar günü saat 16.00'da oynanacak.

Siyah-beyazlılar bu maçın ardından UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi Rio Ave'yi geçerse; play-off turunda Milan-Bodo/ Glimt eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Mücadele Vodafone Park'ta oynanacak. Beşiktaş'ın 11 gün içinde oynayacağı dördüncü karşılaşma ile olacak. Kara , 4 Ekim Pazar günü G.Birliği'ni ağırlayacak. Bu mücadele de saat 16.00'da başlayacak.

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