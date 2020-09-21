21 Eylül 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Kalinic, Benteke, Yedlin...

İşte Beşiktaş'ta son durum!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.09.2020

'ta gözler forvet ve sağ bek takviyelerine çevrildi. Eksik bölgelere takviye futbolcular arayan siyah beyazlılarda listeye yeni yıldızlar da eklendi. döneminde N'sakala, Welinton, Mensah, Montero ve 'yi kadrosuna katan Beşiktaş, Kalinic, Benteke ve gibi isimlerle de ilgileniyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve listedeki futbolcular hakkında detaylı bilgiler...

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen , N'skala, , Welinton ve Mensah'ı kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın listesi de oldukça yoğun.

BENTEKE

Voetbal Nieuws sitesi, 'tan ayrılmayı isteyen Christian Benteke'nin yeni durağının olabileceğini yazdı. Haberde oyuncunun daha önce reddettiği siyah-beyazlılara sıcak bakmaya başladığının altı çizildi.

NIKOLA KALINIC

İtalyan basınında yer alan habere göre; bonservisi 'de bulunan golcü futbolcu Beşiktaş'ın teklifini reddetti. Aktarılan bilgiye göre Kalinic, yeni sezonda Roma'da forma giymek istiyor.

YEDLIN

önderliğindeki Beşiktaş transfer komitesi, transferi için Newscastle United yönetimiyle görüşmelerini sıklaştırmaya başladı. Oyuncu, Newcastle'ın gelecek sezon planlarına uymuyor ve devi, Yedlin'i mutlaka kadrosuna katmak istiyor.

EDUARDO SALVIO

siyah-beyazlılar yıldız futbolcuyu kadrosuna katmakiçin bir hayli ısrarcı. 30 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro'luk kiralama teklifi yapıldığı ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Lanus'la başladığı profesyonel futbol kariyerinde Atletico Madrid, ve son olarak formalarını terleten Salvio'nun kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ın yeni transferi Premier Lig'den geliyor Beşiktaş'ın yeni transferi Premier Lig'den geliyor
Sağ bek adayı belirlendi! İşte o isim ve geliş tarihi Sağ bek adayı belirlendi! İşte o isim ve geliş tarihi
Beşiktaş'ın transferini duyurdular! Arjantinli yıldız isim... Beşiktaş'ın transferini duyurdular! Arjantinli yıldız isim...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör