22 Eylül 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Isimat-Mirin paracı çıktı

Isimat-Mirin paracı çıktı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.09.2020

Önümüzdeki iki sezonda Beşiktaş'tan toplam 2 milyon 575 bin euro kazanacak olan Mirin yönetimin yaptığı "bonservisini al git" teklifini reddetti.

Önümüzdeki iki sezonda Beşiktaş'tan toplam 2 milyon 575 bin euro kazanacak olan Mirin yönetimin yaptığı "bonservisini al git" teklifini reddetti. Fransız oyuncu ayrılmak için bonservisinin yanı sıra en azından 1 milyon 575 bin euro'nun da ödenmesini istedi. Oynamadığı için haksızlık yapmak istemediğini 1 milyon euro'yu bırakmanın kendisi için önemli bir 'feda' olduğunu söyledi.
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