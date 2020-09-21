21 Eylül 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Eduardo Salvio için Boca Juniors'a teklifte bulundu

Beşiktaş'ın transferini duyurdular! Arjantinli yıldız isim...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.09.2020

Sports, ’ta forma giyen 30 yaşındaki oyuncu için Salvio için ’ın kiralama teklifi yaptığını duyurdu. Arjantin kulübü ile görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

'ın Arjantin'in 'ta forma giyen sağ kanat oyuncusu Eduardo Salvio için kulübüne kiralama teklifinde bulunduğu öne sürüldü. Sports muhabiri Martin Arevalo'nun haberine göre, siyah-beyazlılar yıldız futbolcuyu kadrosuna katmakiçin bir hayli ısrarcı. 30 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro'luk kiralama teklifi yapıldığı ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Lanus'la başladığı profesyonel futbol kariyerinde , ve son olarak Boca Juniors formalarını terleten Salvio'nun kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz yaz 7 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'den transfer edilen 30 yaşındaki oyuncu, geride kalan süreçte Arjantin ekibi formasıyla 25 resmi maçta görev aldı ve 10 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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