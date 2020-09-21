21 Eylül 2020, Pazartesi
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Beşiktaş Eduardo Salvio için Boca Juniors'a teklifte bulundu
TyC Sports, Boca Juniors’ta forma giyen 30 yaşındaki oyuncu için Salvio için Beşiktaş’ın kiralama teklifi yaptığını duyurdu. Arjantin kulübü ile görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
Beşiktaş'ın Arjantin'in Boca Juniors'ta forma giyen sağ kanat oyuncusu Eduardo Salvio için kulübüne kiralama teklifinde bulunduğu öne sürüldü. TyC Sports muhabiri Martin Arevalo'nun haberine göre, siyah-beyazlılar yıldız futbolcuyu kadrosuna katmakiçin bir hayli ısrarcı. 30 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro'luk kiralama teklifi yapıldığı ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Lanus'la başladığı profesyonel futbol kariyerinde Atletico Madrid, Benfica ve son olarak Boca Juniors formalarını terleten Salvio'nun kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz yaz 7 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'den transfer edilen 30 yaşındaki oyuncu, geride kalan süreçte Arjantin ekibi formasıyla 25 resmi maçta görev aldı ve 10 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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