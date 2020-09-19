19 Eylül 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Antalyaspor'un yeniden corona virüsü testi yaptırması için TFF'ye başvurdu!

Beşiktaş'tan TFF'ye corona başvurusu! Antalyaspor...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 Giriş Tarihi: 19.09.2020

Son dakika gelişmesi... 'in 2. haftasında - ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde Beşiktaş, Antalyaspor'un yeniden corona virüsü testi yaptırması için 'ye başvurdu.

Açıklamalarda bulunan Kulübü , UEFA ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Sorumlusu Kemal Erdoğan, "'un çok sayıda futbolcusu ile teknik ve idari heyet üyesinin Kovid-19 pozitif olduğu yönünde basın ve sosyal medyada yer alan iddialar; sporcularımız ile teknik ve idari heyet üyelerimizin sağlığı hususunda endişe duymamıza neden oldu." diye konuştu.

"MASRAFLARI TARAFIMIZCA KARŞILANACAK"

Antalyaspor'un son açıklamasının kendilerini bir nebze rahatlattığını kaydeden Erdoğan şunları söyledi:

"Dün gece yapılan açıklamada, basın ve sosyal medyada yer alan iddiaların aksine, bir futbolcu ve bir personelde Covid-19 bulgusuna rastlandığı ifade edilmesi tarafımızı bir nebze rahatlatmış olsa da A takımımızın sağlığını korumak, camiamızın ve taraftarlarımızın endişelerini gidermek için son bir test yapılması tarafımızca zaruri görülmektedir. Başta insan sağlığına verdiğimiz büyük önem ve kamuoyunda yaşanan endişeleri gidermek amacıyla İstanbul'da bulunan Antalyaspor kafilesini, masrafları tarafımızca karşılanacak Covid-19 tanı testi yaptırmaya davet ediyoruz. İnsan sağlığına önem veren Antalyaspor'un da bu testten kaçınmayacağını düşünüyoruz. Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) da resmi bir yazıyla bu talebimizi ileterek başvurumuzu yaptık."

Antalyaspor Beşiktaş maçı için yola çıktı

ANTALYASPOR KONU HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un, takıma yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonuçlarının tutarsız olmasıyla ilgili araştırma ve inceleme yapacağı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve haksız eleştirilere meydan vermemek için bir açıklama yapma gereği doğduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fraport TAV Antalyaspor teknik ekibimiz, oyuncularımız ve personelimiz için önceki gün ve dün yapılan, tutarsız sonuçların alındığı testlerin ikisi de sağlık sponsorumuz Memorial Antalya Hastanesi tarafından yapılmamıştır. Tutarsız test sonuçlarıyla ilgili gerekli araştırma ve inceleme, yönetimimiz tarafından yapılacak, titizlikle takip edilecektir."

Süper Lig'in ikinci haftasında Vodafone Park'ta bugün saat 19.00'da başlaması planlanan Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi, önceki gün ve dün özel laboratuvara yaptırılan ve tutarsız sonuçlar alındığı bildirilen Covid-19 testlerinin ardından, dün akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne çağrılan Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ekibince gerçekleştirilen testlerin sonuçları beklenmişti.

Antalyaspor'dan yeni corona virüsü açıklaması! Testler pozitif çıkmıştı

Akdeniz temsilcisi, 1 futbolcu ile 1 kulüp personelinde Covid-19'a rastlandığının açıklanması üzerine dün gece İstanbul'a hareket edebilmişti.

ANTALYASPOR'DAN A SPOR'A AÇIKLAMA

Öte yandan Antalyaspor yönetiminden A Spor'a yapılan açıklamada "Biz devlet üniversitesinden yaptırdığımız testleri Sağlık Bakanlığı'nın onayına sunduk, 'Sorun yok' dediler; TFF 'Bakanlık uygun diyorsa, uygundur' dedi." ifadeleri kullanıldı.

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