20 Eylül 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Beşiktaşlı yıldıza sert sözler! "Ondan bir şey olmaz"

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Bu sezon sahasındaki ilk maça çıkan siyah-beyazlılar, son dakikalarda yediği golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Spor yazarları da zorlu mücadeleye köşelerinde yer verirken, çarpıcı ifadeler kullandılar. İşte spor yazarlarının Beşiktaş - Antalyaspor maçı yorumları... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Giriş Tarihi: 20.09.2020 08:47
ABONE OL
  • 1
  • 17
Beşiktaşlı yıldıza sert sözler! Ondan bir şey olmaz

ERMAN TOROĞLU - İŞLERİ ZOR

İlk yarı topla daha fazla oynayan Beşiktaş. Antalyaspor çok vitaminli oynamadı bu yarıda. Ama ikinci yarı başladıktan sonra kırmızı-beyazlılar tempoyu gittikçe artırdılar. Hani derler ya arap atı gibi sonradan açıldılar. Ve maç ilerledikçe siyah-beyazlıları zor pozisyonlara düşürdüler.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Beşiktaşlı yıldıza sert sözler! Ondan bir şey olmaz

Özellikle Orgill ve Podolski girdikten sonra maçın direksiyonu Antalyaspor'a geçti. Siyah-beyazlılar hücuma gidiyorlar, gidiyorlar da arka tarafı garantiye almadan gidiyorlar. Eğer rakip çabuk gelirse çok pozisyon veriyorlar.

  • 3
  • 17
Beşiktaşlı yıldıza sert sözler! Ondan bir şey olmaz

"ÇOK İYİ KUMAŞ BELLİ"

Yalnız Antalyaspor'un golünü atan Gökdeniz için şunu söylemem şart. Süper Lig'de çok az futbolcu o tarz hareketleri yaparak gol atabilir. Ceza alanı üzerinde hem rakiplerini geçti hem müthiş bir plase yaptı. Kolay iş değil. Çok iyi kumaş belli.

  • 4
  • 17
Beşiktaşlı yıldıza sert sözler! Ondan bir şey olmaz

Maçın geneline baktığımızda Halil Umut Meler, Beşiktaş'ı üzmedi. Ona 1 numaralı yardımcı hakem de yardım etti. Yani Beşiktaşlı yöneticilerin hakem için söyleyeceği bir şey yoktur herhalde.

  • 5
  • 17
Beşiktaşlı yıldıza sert sözler! Ondan bir şey olmaz

Beşiktaş iyi sinyaller vermiyor. Tamam sezona Trabzonspor deplasmanında kazanarak başladı ama görüntü pek iyi değil. Bu şekilde giderlerse yarıştan çabuk koparlar. Sahanın içinde bütün olarak oynayamıyorlar. Kopuk kopuklar. Zannediyorum bazı yabancı oyuncuların da kafaları karışık. Net şekilde belli oluyor. Neredeyse veresiye oynayacaklar futbolu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör