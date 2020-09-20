Beşiktaşlı yıldıza sert sözler! "Ondan bir şey olmaz"

"ÇOK İYİ KUMAŞ BELLİ"

Yalnız Antalyaspor'un golünü atan Gökdeniz için şunu söylemem şart. Süper Lig'de çok az futbolcu o tarz hareketleri yaparak gol atabilir. Ceza alanı üzerinde hem rakiplerini geçti hem müthiş bir plase yaptı. Kolay iş değil. Çok iyi kumaş belli.