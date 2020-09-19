Necip Uysal 75 maç sonra asist yaptı!
Süper Lig'in ikinci haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, 33. dakikada 1-0 öne geçti. Cyle Larin'in attığı golün asistini Necip Uysal yaptı. 29 yaşındaki oyuncu 75 maç sonra asist yaptı.
Beşiktaş'ın Antalyaspor'u konuk ettiği mücadelenin 33. dakikasında siyah-beyazlı ekip Larin'in golüyle 1-0 öne geçerken, golün asistini yapan Necip Uysal, tam 75 lig haftasından sonra asist sevinci yaşadı. Gökhan Gönül'ün ayrılması ve Douglas'ın kadro dışı bırakılması sonrasında sağ bekte görev yapan tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçında iyi bir performans sergilemiş ve Antalyaspor mücadelesinde de ilk 11'deki yerini korumuştu. Necip Uysal en son 7 Nisan 2018 tarihinde oynanan ve Beşiktaş'ın 5-1 kazandığı Göztepe mücadelesinin 64. dakikasında Tosic'in skoru 3-0 yaptığı golün asistini yapmıştı.
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