19 Eylül 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Necip Uysal 75 maç sonra asist yaptı!

Necip Uysal 75 maç sonra asist yaptı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.09.2020

'in ikinci haftasında Antalyaspor'u ağırlayan , 33. dakikada 1-0 öne geçti. Cyle Larin'in attığı golün asistini yaptı. 29 yaşındaki oyuncu 75 maç sonra asist yaptı.

'ın Antalyaspor'u konuk ettiği mücadelenin 33. dakikasında siyah-beyazlı ekip Larin'in golüyle 1-0 öne geçerken, golün asistini yapan , tam 75 lig haftasından sonra asist sevinci yaşadı. Gökhan Gönül'ün ayrılması ve Douglas'ın kadro dışı bırakılması sonrasında sağ bekte görev yapan tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçında iyi bir performans sergilemiş ve Antalyaspor mücadelesinde de ilk 11'deki yerini korumuştu. Necip Uysal en son 7 Nisan 2018 tarihinde oynanan ve Beşiktaş'ın 5-1 kazandığı Göztepe mücadelesinin 64. dakikasında Tosic'in skoru 3-0 yaptığı golün asistini yapmıştı.

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