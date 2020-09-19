19 Eylül 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın transfer listesindeki Adama Soumaoro corona virüsüne yakalandı

Beşiktaş'a transfer şoku! Covid-19'a yakalandı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.09.2020

Hırvat stoperi Domagoj Vida'nın ayrılık ihtimaline karşı bu bölge için Lille forması giyen Adama Soumaoro'yu gündemine alan Beşiktaş'a kötü haber geldi. Fransız futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı ve oyuncunun Marsilya ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadığı öğrenildi. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Hırvat stoperi Domagoj Vida'nın takımdan ayrılma ihtimalinin yükselmesi üzerine listesine Lille forması giyen Adama Soumaoro'yu almıştı. Siyah-beyazlı ekibin yöneticileri, geçtiğimiz günlerde oyuncunun menajeri Mazlum Ali Bilecan ile İstanbul'da bir otelde bir araya gelerek ön anlaşma yapmıştı.

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, düzenlenen basın toplantısında Mali asıllı Fransız defans oyuncusu Soumaoro'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Futbolcunun, Marsilya maçı kadrosuna alınmadığını ve bir süre karantinada kalacağını açıkladı. Lille takımında daha önce de Cheikh Niasse'nin corona virüsü testi pozitif çıkmıştı.

Türk futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da formasını giydiği Fransız ekibi ligde pazar günü Olympique Marsilya deplasmanına konuk olacak.

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