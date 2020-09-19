Beşiktaş'tan test açıklaması! "TFF kabul etmedi"
Antalyaspor'da 2 corona virüsü vakası çıkmış ve Beşiktaş bunun üzerine Antalyaspor için tekrar teste girmesini istemişti. Siyah-beyazlılar yaptığı açıklamada, bu isteklerinin TFF tarafından kabul görmediğini ifade etti.
Antalyaspor'da 2 corona virüsü vakası çıkmış ve Beşiktaş bunun üzerine Antalyaspor için tekrar teste girmesini istemişti. Siyah-beyazlılar yaptığı açıklamada, bu isteklerinin TFF tarafından kabul görmediğini ifade etti.
Siyah-beyazlıların yaptığı açıklama şu şekilde:
"Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 2. haftasında Vodafone Park'ta ağırlayacağı Fraport Tav Antalyaspor'un çok sayıda futbolcusu ile teknik ve idari heyet üyesinin Covid-19 pozitif olduğu yönünde basın ve sosyal medyada yer alan iddialar; sporcularımız ile teknik ve idari heyet üyelerimizin sağlığı hususunda endişe duymamıza neden olmuştur.
Fraport Tav Antalyaspor tarafından dün gece yapılan açıklamada, basın ve sosyal medyada yer alan iddiaların aksine, bir futbolcu ve bir personelde Covid-19 bulgusuna rastlandığı ifade edilmesi tarafımızı bir nebze rahatlatmış olsa da Futbol A Takımımızın sağlığını korumak, Camiamızın ve taraftarlarımızın endişelerini gidermek için son bir test yapılması tarafımızca zaruri görülmüştür.
Türkiye Futbol Federasyonu'na da ilettiğimiz üzere, Fraport Tav Antalyaspor'un İstanbul'da bulunan kafilesine Covid-19 tanı testi yapılması talebimiz, anlam veremediğimiz bir şekilde uygun görülmemiş ve Futbol A Takımımız, talebimiz olan test yapılmadan Fraport Tav Antalyaspor ile karşılaşmak durumunda kalmıştır.
Hal böyle iken;
Fraport Tav Antalyaspor maçının akabinde UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu müsabakasında Portekiz temcilcisi Rio Ave ile karşılaşacak olan Futbol A Takımımızda, hafta içi yapılacak rutin Covid-19 tanı testinde bir tane bile pozitif bulguya rastlanılmaması en büyük temennimizdir.
Saygılarımızla,
Beşiktaş JK"
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