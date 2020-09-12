12 Eylül 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Gökhan Töre Sergen Yalçın'ı üzdü

Gökhan Töre Sergen Yalçın'ı üzdü
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.09.2020

'ta  şoku yaşanıyor. Teknik direktör 'ın, "Malatyaspor ile bonservis sorununu çözdüğü anda ona kapımız açık" dediği Gökhan Töre, beklenmedik bir açıklama yaptı.

'ta şoku yaşanıyor. Teknik direktör 'ın, "Malatyaspor ile bonservis sorununu çözdüğü anda ona kapımız açık" dediği Gökhan Töre, beklenmedik bir açıklama yaptı. Sarı- kırmızılı kulüpten ayrılmak için cebinden 4 milyon TL ödeyen Töre'nin aynı gün Beşiktaş'a imza atmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak Töre "Kimseye imza atmadım" diyerek siyah-beyazlı ekibe gitmeyebileceğinin sinyalini verdi. Gökhan Töre'nin Beşiktaş'tan senelik 1.2 milyon euro garanti para istediği, siyah-beyazlıların ise 800 bin euro garanti paradan yukarı çıkmadığı için görüşmelerin tıkandığı ortaya çıktı.
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