Murat Şahin: Taç atışı bize verilmesi gerekirken rakibe verildi!
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, Antalyaspor maçının ardından sert açıklamalar yaptı. Antalyaspor'un bulduğu ilk gol öncesi topun Akdeniz ekibinden çıktığını söyleyen Şahin, ayrıca transferle alakalı olarak da "Aramıza katılacak oyuncular var. Hepsi bir araya geldiğinde; 6. haftada eksiklerini gidermiş bir Beşiktaş'ı sahada bulacaklar." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada hakemleri hedef aldı. Şahin, Antalyaspor'un bulduğu gol öncesinde taç atışının kendilerine verilmesi gerektiğini belirterek üç puanlarının çalındığını ima etti.
Murat Şahin'in sözlerinden satır başları şu şekilde:
"BİZE VERİLMESİ GEREKİRKEN RAKİBE VERİLDİ"
"Taç gözümün önünde oldu. Tyler'a dışarıdayken çalınıyor. Bize verilmesi gerekirken rakibe verildi. Hakemlerin düzgün bir maç yönettiğini düşünmüyorum. Maç içerisinde iki tarafa aynı şeyler verilmiyor. Tartışmaların büyük nedeni bu. Standart yok."
"ARAMIZA KATILACAK OYUNCULAR VAR"
"İlk yarı çok kötü değildik. Hakim ve daha ne yaptığını bilen bir takımdık. İyi analiz ettik rakibi. 1-1 olmasına rağmen Ersin'in kurtarış yaptığını görmedim. Eksikler düzelecek zamanla. 2 puan kaybettik. Galip gelmeyi hak ettiğimizi düşünüyorum. 2'yi atmak lazımdı. Aramıza katılacak oyuncular var. Hepsi bir araya geldiğinde; 6. haftada eksiklerini gidermiş bir Beşiktaş'ı sahada bulacaklar."
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