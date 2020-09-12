12 Eylül 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Cyle Larin maç kadrosuna alındı

Trabzonspor maçı öncesi flaş karar! Kanadalı forvet...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 Giriş Tarihi: 12.09.2020

Son dakika haberi... Süper Lig'in açılış haftasında  ile karşılaşacak olan 'ta hafif sakatlığı bulunan Cyle Larin, zorlu deplasmana götürülecek.

Süper Lig'in açılış haftasında ile deplasmanda karşılaşacak olan 'ta sakatlığı bulunan Cyle Larin'in durumu merak ediliyordu. A Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, Kanadalı golcüyü zorlu deplasmana götürme kararı aldı.

KULÜBEDE BEKLEYECEK

Trabzon kafilesine dahil edilecek olan Larin, maça yedek kulübesinde başlayacak. Tecrübeli futbolcunun maçın gidişatına göre süre alabileceği öğrenildi.

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