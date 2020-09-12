Beşiktaş'ta Cyle Larin maç kadrosuna alındı

Son dakika haberi... Süper Lig'in açılış haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta hafif sakatlığı bulunan Cyle Larin, zorlu deplasmana götürülecek.

Süper Lig'in açılış haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Cyle Larin'in durumu merak ediliyordu. A Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, Kanadalı golcüyü zorlu deplasmana götürme kararı aldı.



KULÜBEDE BEKLEYECEK

Trabzon kafilesine dahil edilecek olan Larin, maça yedek kulübesinde başlayacak. Tecrübeli futbolcunun maçın gidişatına göre süre alabileceği öğrenildi.

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