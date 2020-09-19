19 Eylül 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
AY SONUNA KADAR BEKLEYECEKLER
Kartal, Shenzhen'le de Sousa'yı kiralamak için temaslarını sürdürüyor. Ancak Beşiktaş'ın birinci önceliği Nikola Kalinic. 32 yaşındaki Hırvat forvetin bonservisini almak için kulübü Atletico Madrid ile yaptığı görüşmelerin sonuçlanmasını bekleyen siyah-beyazlılar, ay sonuna kadar olumlu bir gelişme olmazsa Sousa üzerinde yoğunlaşacak. Benfica'da fazla forma şansı bulamayan, Çin Ligi'ne de dönmek istemeyen tecrübeli golcünün Beşiktaş'a transferine sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. ( Sabah)
Dyego Souza Beşiktaş'a gelmek istiyor
Beşiktaş'ta golcü arayışı sürüyor. Portekiz ekibinde kiralık oynayan, bonservisi ise Shenzhen’de olan tecrübeli futbolcu Dyego Souza siyah-beyazlılara gelmeye hazır. Ancak Kartal’ın golcü transferinde birinci önceliği Nikola Kalinic.
Beşiktaş'ta santrfor transferi için farklı isimlerle temaslar sürerken gündeme gelen son isimlerden Dyego Sousa'da olumlu gelişmeler yaşanıyor. Brezilya asıllı Portekizli futbolcu için kiralık olarak formasını giydiği Benfica'dan görüşme izni çıktı. Bonservisi Çin ekibi Shenzhen'de bulunan 31 yaşındaki golcüyle anlaşma sağlanırsa Portekiz ekibi, siyah-beyazlılara gitmesine onay verecek.
AY SONUNA KADAR BEKLEYECEKLER
Kartal, Shenzhen'le de Sousa'yı kiralamak için temaslarını sürdürüyor. Ancak Beşiktaş'ın birinci önceliği Nikola Kalinic. 32 yaşındaki Hırvat forvetin bonservisini almak için kulübü Atletico Madrid ile yaptığı görüşmelerin sonuçlanmasını bekleyen siyah-beyazlılar, ay sonuna kadar olumlu bir gelişme olmazsa Sousa üzerinde yoğunlaşacak. Benfica'da fazla forma şansı bulamayan, Çin Ligi'ne de dönmek istemeyen tecrübeli golcünün Beşiktaş'a transferine sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. ( Sabah)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama