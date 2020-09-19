19 Eylül 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Dyego Souza Beşiktaş'a gelmek istiyor

Dyego Beşiktaş'tan haber bekliyor! Gelmek istiyorum
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.09.2020

'ta golcü arayışı sürüyor. Portekiz ekibinde kiralık oynayan, bonservisi ise ’de olan tecrübeli futbolcu siyah-beyazlılara gelmeye hazır. Ancak ’ın golcü transferinde birinci önceliği .

'ta santrfor transferi için farklı isimlerle temaslar sürerken gündeme gelen son isimlerden Dyego Sousa'da olumlu gelişmeler yaşanıyor. asıllı Portekizli futbolcu için kiralık olarak formasını giydiği 'dan görüşme izni çıktı. Bonservisi ekibi 'de bulunan 31 yaşındaki golcüyle anlaşma sağlanırsa Portekiz ekibi, siyah-beyazlılara gitmesine onay verecek.

AY SONUNA KADAR BEKLEYECEKLER

, Shenzhen'le de Sousa'yı kiralamak için temaslarını sürdürüyor. Ancak Beşiktaş'ın birinci önceliği . 32 yaşındaki Hırvat forvetin bonservisini almak için kulübü ile yaptığı görüşmelerin sonuçlanmasını bekleyen siyah-beyazlılar, ay sonuna kadar olumlu bir gelişme olmazsa Sousa üzerinde yoğunlaşacak. Benfica'da fazla forma şansı bulamayan, Çin Ligi'ne de dönmek istemeyen tecrübeli golcünün Beşiktaş'a transferine sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. ( Sabah)
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