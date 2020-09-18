Beşiktaş Gökhan Töre'nin lisansını çıkardı!

Beşiktaş'ta transferler devam ediyor. Siyah-beyazlılar bir süredir gündemde olan Gökhan Töre'nin lisansını çıkardı. İşte sözleşme detayları...

Süper Lig'e galibiyetle başlayan Beşiktaş bir süredir gündemde olan Gökhan Töre'nin lisansını çıkardı. Siyah-beyazlılar tecrübeli oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Gökhan Töre, Beşiktaş'tan ilk sene 4.5 milyon TL garanti maaş ve 100 bin TL maç başı ücret alacak.



DİĞER