18 Eylül 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Gökhan Töre'nin lisansını çıkardı!

Beşiktaş yeni transferin lisansını çıkardı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 Giriş Tarihi: 18.09.2020

'ta transferler devam ediyor. Siyah-beyazlılar bir süredir gündemde olan 'nin lisansını çıkardı. İşte sözleşme detayları...

Süper Lig'e galibiyetle başlayan bir süredir gündemde olan 'nin lisansını çıkardı. Siyah-beyazlılar tecrübeli oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Gökhan Töre transferini bu videoyla duyurdu!

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Gökhan Töre, Beşiktaş'tan ilk sene 4.5 milyon TL garanti maaş ve 100 bin TL maç başı ücret alacak.

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