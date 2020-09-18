Beşiktaş Valentin Rosier'i gündemine aldı!
Sezona derbi galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta hedef forvet ve sağ bek pozisyonunda bulunan eksiği kapatmak. Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Valentin Rosier oldu.
Beşiktaş sağ bek transferi için gündemine Portekiz ekibi Sporting CP'nin Fransız sağ beki Valentin Rosier'i aldı. Nazım Sangare ve Davide Santon transferinden istediğini alamayan Beşiktaş rotasını Portekiz'e çevirdi. Nazım Sangare için Antalyaspor'un 500 bin Euro kiralama ve 1.5 milyon Euro satın alma opsiyonunu önce kabul eden sonrasında da 500 bin Euro kiralık, 500 bin Euro da satın alma opsiyonu ile yeni bir teklif sunan siyah beyazlı takım Antalyaspor'dan olumsuz cevap aldı. Roma forması giyen Davide Santon'un da yüksek maliyeti transferi zorlaştırırken, Beşiktaş geçen sezon Fransız ekibi Dijon'dan Sportinf CP'ye transfer olan 24 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldı. Kiralama ücreti ve yıllık maaşı toplam 1 milyon Euro olacak Rosier için son kararı siyah beyazlı yönetim ve teknik heyet verecek.
SANGARE İÇİN FENERBAHÇE DE DEVREDE
Bu sezon şampiyonluk parolasıyla önemli isimleri takıma kazandıran Fenerbahçe alternatifli bir kadro oluşturmak istiyor. Takımın 1'inci kaptanı Gökhan Gönül ile forma rekabeti verebilecek yerli bir sağ bek arayışı olan sarı lacivertliler Antalyaspor'un milli sağ beki Nazım Sangare için Antalyaspor ile görüşüyor. Fenerbahçe, Antalyaspor'un Beşiktaş'tan da istediği 500 bin Euro kiralama bedeli ve 1.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kabul ederse transfer sonuçlanacak. Ayrıca takas oyuncu konusunda da alternatif bir teklif yapılması gündemde.
VALENTIN ROSIER KİMDİR?
Valentin Rosier, 19 Ağustos 1996 yılında Fransa'da dünyaya geldi. 175 cm boyundaki futbolcu sağ bek pozisyonunda forma giyiyor. Sporting Lizbon'da forma giyen Rosier kariyerinde 77 maça çıktı ve 7 asist ile oynadı. Sporting Lizbon, Rosier'i 5 milyon € bonservis ile Dijon'dan kadrosuna kattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama