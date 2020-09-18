18 Eylül 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Valentin Rosier'i gündemine aldı!

Beşiktaş'ın gündemindeki son aday Valentin Rosier
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 Giriş Tarihi: 18.09.2020

Sezona derbi galibiyetiyle başlayan 'ta hedef forvet ve sağ bek pozisyonunda bulunan eksiği kapatmak. Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim oldu.

sağ bek transferi için gündemine Portekiz ekibi Sporting 'nin Fransız sağ beki 'i aldı. ve Davide Santon transferinden istediğini alamayan Beşiktaş rotasını Portekiz'e çevirdi. Nazım Sangare için 'un 500 bin Euro kiralama ve 1.5 milyon Euro satın alma opsiyonunu önce kabul eden sonrasında da 500 bin Euro kiralık, 500 bin Euro da satın alma opsiyonu ile yeni bir teklif sunan siyah beyazlı takım Antalyaspor'dan olumsuz cevap aldı. Roma forması giyen Davide Santon'un da yüksek maliyeti transferi zorlaştırırken, Beşiktaş geçen sezon Fransız ekibi Dijon'dan Sportinf CP'ye olan 24 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldı. Kiralama ücreti ve yıllık maaşı toplam 1 milyon Euro olacak Rosier için son kararı siyah beyazlı yönetim ve teknik heyet verecek.

SANGARE İÇİN FENERBAHÇE DE DEVREDE

Bu sezon şampiyonluk parolasıyla önemli isimleri takıma kazandıran alternatifli bir kadro oluşturmak istiyor. Takımın 1'inci kaptanı ile forma rekabeti verebilecek yerli bir sağ bek arayışı olan sarı lacivertliler Antalyaspor'un milli sağ beki Nazım Sangare için Antalyaspor ile görüşüyor. Fenerbahçe, Antalyaspor'un Beşiktaş'tan da istediği 500 bin Euro kiralama bedeli ve 1.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kabul ederse transfer sonuçlanacak. Ayrıca takas oyuncu konusunda da alternatif bir teklif yapılması gündemde.

VALENTIN ROSIER KİMDİR?

Valentin Rosier, 19 Ağustos 1996 yılında Fransa'da dünyaya geldi. 175 cm boyundaki futbolcu sağ bek pozisyonunda forma giyiyor. Sporting Lizbon'da forma giyen Rosier kariyerinde 77 maça çıktı ve 7 asist ile oynadı. Sporting Lizbon, Rosier'i 5 milyon € bonservis ile Dijon'dan kadrosuna kattı.

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