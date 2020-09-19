Beşiktaş'a ABD'li sağ bek: DeAndre Yedlin | DeAndre Yedlin kimdir?
Tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül'ün sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olması sonrası sağ beke takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Antalyaspor forması giyen Nazım Sangare'yi gündemine almıştı. Milli futbolcu için Fenerbahçe'nin devreye girmesi sonrası bu bölge için arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlılar, Newcastle United forması giyen DeAndre Yedlin'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
Gökhan Töre'yi kadrosuna katarak kanat transferini çözen Beşiktaş, sağ bek için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, Newcastle forması giyen DeAndre Yedlin'i kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak eski yıldızı Gökhan Töre'yi kadrosuna katan siyah-beyazlılar, sağ bek ve forvet transferiyle kadrosunu tamamlayacak. Bu 2 mevki için görüşmelerini yürüten Kara Kartal'ın gündemine, Newcastle United forması giyen DeANdre Yedlin girdi. 27 yaşındaki sağ bek oyuncusunun takımıyla 1 yıllık kontratı bulunuyor ancak son dönemde forma şansı bulamayan Yedlin, takımdan ayrılmak istiyor.
Tyler Boyd'un milli takımdan da arkadaşı olan Yedlin için girişimlerine başlayan Beşiktaş, bu transferi ücret ödemeden tamamlamak istiyor. Yedlin'in Newcastle'den bonservisini alması durumunda, siyah-beyazlı idareciler bu oyuncu için girişimlerini hızlandıracak. Yedlin'le ilgilenen bir diğer kulüp ise ABD ekiplerinden Seattle Sounders.
DEANDRE YEDLİN KİMDİR?
Tam adı DeAndre Roselle Yedlin olan futbolcu, 9 Temmuz 1993 tarihinde ABD'nin Washington kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin Crossfire takımında başlayan Yedlin, Sounders FC ve Akron Zips formalarını terletmesinin ardından 2014'te 2.6 milyon Euro karşılığında Tottenham'a transfer oldu. Tottenham'a transferinin ardından Sounders FC ve Sunderland'de kiralık olarak oynayan ABD'li futbolcu, 2016 yılında 5.9 milyon Euro karşılığında Newcastle United'ın yolunu tuttu. Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 16 maçta görev alan DeAndre Yedlin, 1 gol kaydetti. ABD Milli Takımı'nın formasını da 62 kez terleten 1.73 boyundaki sağ bekin kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
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