18 Eylül 2020, Cuma

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'dan yeni corona virüsü açıklaması! Testler pozitif çıkmıştı

Antalyaspor'dan yeni açıklaması! Testler pozitif çıkmıştı
ANTALYASPOR A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 Giriş Tarihi: 18.09.2020

'in ikinci haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Fraport TAV , maç öncesi Covid-19 testine girmiş ve bu sonuçların tutarsız olduğu anlaşılmıştı. ekibi konuyla ilgili açıklama yayınlarken, 1 futbolcu ve 1 personelde Covid-19 bulgusuna rastlanıldığını belirtti.

'in ikinci haftasında Beşiktaş'la karşılaşacak Fraport TAV 'a maç öncesi yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinde tutarsız sonuçlar alınmıştı.

Konuyla ilgili ekibi bir açıklama yayınladı ve 1 futbolcu, 1 personelin pozitif olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Fraport TAV Antalyasporumuzun yarın Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma öncesi özel bir laboratuvara yaptırılan Covid-19 testlerinde bazı tutarsız sonuçlar alınmıştır. Bilahare Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Protokolü gereği Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne yaptırılan resmi test sonucuna göre 1 futbolcumuz ve 1 personelimizde Covid-19 bulgusuna rastlanmıştır. Gerekli izolasyon sağlanmış, önlemler alınmıştır. Takımımız Beşiktaş maçı için planlandığı şekilde özel bir uçakla İstanbul'a hareket edecektir."

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