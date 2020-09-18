Antalyaspor'dan yeni corona virüsü açıklaması! Testler pozitif çıkmıştı
Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, maç öncesi Covid-19 testine girmiş ve bu sonuçların tutarsız olduğu anlaşılmıştı. Akdeniz ekibi konuyla ilgili açıklama yayınlarken, 1 futbolcu ve 1 personelde Covid-19 bulgusuna rastlanıldığını belirtti.
Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş'la karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor'a maç öncesi yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinde tutarsız sonuçlar alınmıştı.
Konuyla ilgili Akdeniz ekibi bir açıklama yayınladı ve 1 futbolcu, 1 personelin pozitif olduğunu açıkladı.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Fraport TAV Antalyasporumuzun yarın Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma öncesi özel bir laboratuvara yaptırılan Covid-19 testlerinde bazı tutarsız sonuçlar alınmıştır. Bilahare Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Protokolü gereği Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne yaptırılan resmi test sonucuna göre 1 futbolcumuz ve 1 personelimizde Covid-19 bulgusuna rastlanmıştır. Gerekli izolasyon sağlanmış, önlemler alınmıştır. Takımımız Beşiktaş maçı için planlandığı şekilde özel bir uçakla İstanbul'a hareket edecektir."
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