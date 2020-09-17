17 Eylül 2020, Perşembe

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Beşiktaş'tan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Yönetim harekete geçti

Yeni sezonu zirvede tamamlayarak taraftarına şampiyonluk hediye etmek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz ile yollarını ayırdıktan sonra bu bölgeye takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin ilgilendiği ismi gündemine aldı. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 17.09.2020 08:56 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 09:26
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Beşiktaş'tan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Yönetim harekete geçti

Yeni sezona Trabzonspor galibiyetiyle giriş yapan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

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Beşiktaş'tan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Yönetim harekete geçti

Dünyanın dört bir yanından oyuncu arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların önceliklerinden biri de forvet transferi...

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Beşiktaş'tan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Yönetim harekete geçti

Atletico Madrid'den Nikola Kalinic'i golcü listesinin başına alan Beşiktaş, henüz bir sonuca ulaşamadı.

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Beşiktaş'tan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Yönetim harekete geçti

Siyah-beyazlılar, bonservisi Çin ekibi Shenzen'de bulunan ve Benfica'da kiralık olarak forma giyen Dyego Sousa için de temaslarını sürdürüyor.

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Beşiktaş'tan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer! Yönetim harekete geçti

Sabah'ta yer alan habere göre Kartal'ın gündemine gelen son isim ise Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Mbwana Samatta oldu.

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