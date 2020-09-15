Gökhan Töre'nin istediği ücret dudak uçuklattı!

Kanatlarını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesheden Gökhan Töre'yi gündemine almıştı. Deneyimli oyuncu siyah-beyazlıların önerdiği ücretten 3 kat daha fazlasını talep etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Kanat bölgesini güçlendirmek isteyen Kara Kartal, Gökhan Töre'den haber bekliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Ona kapımız açık" dediği Gökhan Töre, senelik 1.2 milyon euro (10 milyon TL) garanti parada ısrar edince görüşmeler durma noktasına geldi. Beşiktaş'ın senelik 3 milyon TL + maç başı ve bonuslar teklif ettiği tecrübeli oyuncu Gökhan Töre için yönetim "Bizim yapabileceğimiz son teklifimiz bu, karar senin" diyerek beklemeye geçti.

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