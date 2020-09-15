15 Eylül 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Gökhan Töre'nin istediği ücret dudak uçuklattı!

İstediği ücret dudak uçuklattı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 Giriş Tarihi: 15.09.2020

Kanatlarını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesheden 'yi gündemine almıştı. Deneyimli oyuncu siyah-beyazlıların önerdiği ücretten 3 kat daha fazlasını talep etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Kanat bölgesini güçlendirmek isteyen , 'den haber bekliyor. Teknik direktör 'ın "Ona kapımız açık" dediği Gökhan Töre, senelik 1.2 milyon euro (10 milyon TL) garanti parada ısrar edince görüşmeler durma noktasına geldi. Beşiktaş'ın senelik 3 milyon TL + maç başı ve bonuslar teklif ettiği tecrübeli oyuncu Gökhan Töre için yönetim "Bizim yapabileceğimiz son teklifimiz bu, karar senin" diyerek beklemeye geçti.

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