15 Eylül 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Bankalar Birliği'ni bekliyor!

Beşiktaş Bankalar Birliği'ni bekliyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.09.2020

Birliği ile yapılan anlaşmayı daha uygun şartlarda revize etmek isteyen Beşiktaş'ta, başkan Ahmet Nur Çebi görüşmelerine hız verdi.

Birliği'yle anlaşmayı revize etmek için girişimlere başlayan Başkan Çebi, görüşmelerine hız verdi. Beşiktaş, Bankalar Birliği anlaşmasını revize ederse, kulübün kasasına nakit akışı sağlanacak. 1.6 milyar TL üzerinden yapılması planlanan anlaşmada 5 yıllık vade 10 yıla çıkarken, faiz indirimi de gerçekleşecek. Beşiktaş'ın anlaşmayı imzalaması durumunda, kulübün kasasına da 160 milyon TL nakit girişi sağlanacak ve transfer için limit açılacak.

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