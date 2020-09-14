14 Eylül 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Josef de Souza resmen Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş Josef'i duyurdu! İşte sözleşme detayları
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 Giriş Tarihi: 14.09.2020

çalışmalarını sürdüren , Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar, sosyal medya hesabından transferi duyurdu.

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren , Josef de Souza transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar 13 Eylül Pazar günü İstanbul'a getirdiği Brezilyalı futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ın bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen tecrübeli oyuncuya yıllık 1.5 milyon Euro ücret ödeyeceği öğrenildi.

Siyah-beyazlılar, Brezilyalı oyuncunun transferini sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.

Beşiktaş Josef de Souza'yı böyle duyurdu

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