Beşiktaş'tan Mert Yılmaz atağı! Mert Yılmaz kimdir?
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, adı Fenerbahçe ile de anılan 21 yaşındaki sağ bek Mert Yılmaz için Bayern Münih'e 500 bin Euro teklif etti.
Geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi biten Gökhan Gönül'ün eski takımı Fenerbahçe'ye dönmesinin ardından sağ bek transferi için harekete geçen Beşiktaş, aradığı ismi Almanya'da buldu. Siyah-beyazlılar, Bayern Münih II forması giyen ve adı Fenerbahçe ile de anılan Mert Yılmaz'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Beşiktaş yönetiminin 21 yaşındaki sağ bek için 500 bin Euro teklif ettiği öğrenildi.
MERT YILMAZ KİMDİR?
8 Mart 1999 tarihinde Almanya'nın Berlin kentinde dünyaya gelen Mert Yılmaz, futbola Tennis Borussia Berlin altyapısında başladı. 2014 yılında RB Leipzig altyapısına transfer olan 21 yaşındaki oyuncu, 2018 yılında Bayern Münih II'ye gönderildi. Geçtiğimiz sezon Almanya 3. Ligi'nde 17 maçta forma giyen Mert, 3 asist kaydetti. Türkiye U21 Milli Takımı'nın formasını da terleten genç sağ bekin kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor.
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