14 Eylül 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Mert Yılmaz atağı! Mert Yılmaz kimdir?

Beşiktaş'ın sağ beki Bayern Münih'ten! F.Bahçe de istemişti
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 Giriş Tarihi: 14.09.2020

çalışmalarını sürdüren , adı ile de anılan 21 yaşındaki sağ bek için 'e 500 bin Euro teklif etti.

Geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi biten 'ün eski takımı 'ye dönmesinin ardından sağ bek transferi için harekete geçen , aradığı ismi 'da buldu. Siyah-beyazlılar, II forması giyen ve adı Fenerbahçe ile de anılan 'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Beşiktaş yönetiminin 21 yaşındaki sağ bek için 500 bin Euro teklif ettiği öğrenildi.

MERT YILMAZ KİMDİR?

8 Mart 1999 tarihinde Almanya'nın Berlin kentinde dünyaya gelen Mert Yılmaz, futbola Tennis Borussia Berlin altyapısında başladı. 2014 yılında RB Leipzig altyapısına olan 21 yaşındaki oyuncu, 2018 yılında Bayern Münih II'ye gönderildi. Geçtiğimiz sezon Almanya 3. Ligi'nde 17 maçta forma giyen Mert, 3 asist kaydetti. Türkiye U21 'nın formasını da terleten genç sağ bekin kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor.

Beşiktaş'tan Mert Yılmaz atağı!

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