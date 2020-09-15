15 Eylül 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Ali Şafak Öztürk: Nazım Sangare konusunda Beşiktaş ile anlaştık ama fikrimiz değişti

İstanbul devi için transfer açıklaması! Sangare konusunda anlaştık
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 Giriş Tarihi: 15.09.2020

'de en çok merak edilen transferlerden olan ve konusunda başkanı açıklamalarda bulundu. Öztürk" Sangare transferinde ile anlaştık ama teklif düşünce fikrimiz değişti" ifadelerinde bulundu.

Başkanı , Radyospor'da son dönemde trasnferler en çok merak edilen - ve - konularına net cevaplar verdi.

"BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ KABUL ETMİŞTİK"

Nazım Sangare için Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiklerini söyleyen Ali Şafak Öztürk: "Sosyal medyadan gördüklerime baktığımda yanlış bilgilendirmeler var. Doğru olmayan dedikodular var. Beşiktaş bize ilk defa 2-3 hafta önce kontak kurdu ve ilgilendiğini söyledi oyuncuyla. Görüşmeler yaptık. Oyuncu takası istediler. Biz sadece oyuncu takası değil, para da isteyeceğimizi söyledik. Tyler Boyd ismi geçmişti takasta. Biz o bölgeyi doldurduğumuz ve oyuncunun maaş yükünün çok olmasıyla sadece bonservisle yapılacak bir ilişkinin doğru olacağına karar verdik. Beşiktaş; 500 bin Euro kiralama bedeli, 1,5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu ve %15 sonraki satıştan pay teklif etti ve biz kabul ettik. Daha sonra gün geçtikçe toplamda verecekleri 2 milyon Euro'yu düşürerek 1 milyon Euro'ya kadar teklifi aşağı çektiler fakat böyle olunca biz aşağı çekilen rakamı kabul etmedik. Nazım'a yurt dışından da teklifler var. Bizim için değerli bir oyuncu. Takımda da tutuyoruz, illa ki satacağız diye bir şey yok. Bu şartlarda anlaşma uzak görünüyor." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'DEN DÖNÜŞ OLMADI"

Fenerbahçe'nin Doğukan Sinik'i etmek istediği yönünde haberlere de açıklık getiren Ali Şafak Öztürk, "Fenerbahçe'den ilgi geldi hem Nazım hem de Doğukan için. Bonservis beklentisinde olduğumuzu söyledik. Fenerbahçe'den de takas teklifi geldi ama beklentilerimizi ilettiğimizde onlardan geri dönüş gelmedi. Biz özellikle bonservis bedeli almadan sadece oyuncu takasıyla iş yürütmek istemiyoruz." şeklinde konuştu.

BONSERVİS BEDELİ İSTİYORUZ

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, iki oyuncu için gelen tekliflerde de bonservis bedelini şart koştuğunun altını çizdi. Mevcut ekonomik koşullarda yalnızca oyuncu takasını istemediklerini vurgulayan başkan, iki oyuncu içinde gelebilecek en uygun bonservis bedeliyle takımdan ayrılmalarına sıcak bakacaklarını ifade etti.

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