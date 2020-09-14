14 Eylül 2020, Pazartesi

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Transfer bombaları patlıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'de 2020/2021 sezonu start alırken, takımlar bir yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Kulüpler, 5 Ekim'de sona erecek olan transfer döneminde takımlarını güçlendirmek için arayışlarını sürdürürken; sezonu şampiyonlukla taçlandırmayı amaçlayan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan flaş transfer hamleleri geldi. İşte Süper Lig'in üç büyük kulübünün gündemindeki isimler... | Son dakika transfer haberleri

Giriş Tarihi: 14.09.2020 14:24 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 14:25
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Transfer bombaları patlıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

BEŞİKTAŞ

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Transfer bombaları patlıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

NIKOLA KALINIC
İspanyol ekibinden yıllık 3.3 milyon euro maaş alan Nikola Kalinic'e son olarak 2 milyon euro garanti ücret artı 500 bin euro da performans bonusu teklifinde bulunan yönetim, olumlu yanıt aldı ve taraflar arasında anlaşma sağlandı.

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Transfer bombaları patlıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

NAZIM SANGARE
Beşiktaş, Nazım Sangare için Antalyaspor ile anlaşma aşamasına geldi. Akdeniz ekibine 500 bin euro kiralama bedeli ve 1.5 milyon euro satın alma teklifi yapıldı. Ancak Tamer Tuna'nın, "Nazım bizim takımımız için önemli bir oyuncu. Ligin en iyi kanat oyuncularından biri. Böyle oyuncuları bulmak zor" diyerek bu transferi zora soktuğu belirtildi.

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Transfer bombaları patlıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

GÖKHAN TÖRE
Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş forması giyen deneyimli yıldız, anlaşmaya varılırsa eski takımına geri dönmüş olacak. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Sergen Yalçın'la Yeni Malatyaspor'da da beraber çalışmıştı. Gökhan Töre, geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 28 maça çıkarken 2 gol attı ve 5 asist yaptı. Öte yandan yıldız futbolcu henüz bir takımla anlaşmadığını açıkladı.

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Transfer bombaları patlıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

ZE LUIS
Beşiktaş, Portekiz ekibine Yeşil Burun Adalı santrforu bir yıllığına kiralama karşılığında sezon sonunda ödemek şartıyla 1 milyon Euro önerdi. Geçen sezon Portekiz Ligi'nde 19 maça çıkan Ze Luis, 7 gol kaydetti.

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