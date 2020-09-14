14 Eylül 2020, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Transfer bombaları patlıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
Süper Lig'de 2020/2021 sezonu start alırken, takımlar bir yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Kulüpler, 5 Ekim'de sona erecek olan transfer döneminde takımlarını güçlendirmek için arayışlarını sürdürürken; sezonu şampiyonlukla taçlandırmayı amaçlayan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan flaş transfer hamleleri geldi. İşte Süper Lig'in üç büyük kulübünün gündemindeki isimler... | Son dakika transfer haberleri
- 1
- 25
- 2
- 25
- 3
- 25
- 4
- 25
- 5
- 25
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama