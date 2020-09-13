13 Eylül 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Josef de Souza Beşiktaş için İstanbul'da!

Josef de Souza Beşiktaş için İstanbul'da!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 Giriş Tarihi: 13.09.2020

Orta saha arayışlarını sürdüren , bir dönem forması giyen Josef de Souza'yı gündemine almıştı. Brezilyalı oyuncu, İstanbul'a iniş yaptı.

Süper Lig'in başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız veren , orta saha transferinde gündemine 'nin eski yıldızı Josef de Souza'yı almıştı. Brezilyalı yıldız İstanbul'a iniş yaptı.

Josef de Souza Beşiktaş için İstanbul'a geldi

UÇAKTAN FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI:

Brezilyalı oyuncu ailesinin de bulunduğu uçaktan fotoğraf paylaştı ve Türkiye'ye geldiğini belirtti.

Beşiktaş'a göz kırptı! Taraftarı heyecanlandıracak hareket haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Sergen Yalçın'ın Trabzonspor planı hazır! Takımı böyle yönetecek Sergen Yalçın'ın Trabzonspor planı hazır! Takımı böyle yönetecek
Çebi'den taraftarlara transfer mesajı Çebi'den taraftarlara transfer mesajı
Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör