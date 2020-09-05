Victor Ruiz operasyonu

Beşiktaş ile olan sözleşmesini alacaklarını gerekçe göstererek tek taraflı fesheden Victor Ruiz, ülkesine dönerek Real Betis’le sözleşme imzalamıştı.

Beşiktaş ile olan sözleşmesini alacaklarını gerekçe göstererek tek taraflı fesheden Victor Ruiz, ülkesine dönerek Real Betis'le sözleşme imzalamıştı. Siyah-beyazlı kulübün, Betis'ten 2 milyon euro tazminat talep ettiği ortaya çıktı. İspanyol oyuncu "Her şey avukatlarımın elinde" yorumunu yaptı.

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