05 Eylül 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Rota belirleniyor

Rota belirleniyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.09.2020

Siyah -beyazlıların listesindeki bir diğer isim olan ile yapılan görüşmeler ise “İki ileri, bir geri” şeklinde ilerliyor.

Siyah -beyazlıların listesindeki bir diğer isim olan ile yapılan görüşmeler ise "İki ileri, bir geri" şeklinde ilerliyor. Siyah beyazlı yönetim, 35 yaşındaki futbolcuya 1+1 yıllık sözleşme önerdi.

Anderlecht ile de görüşen Cisse, Belçika temsilcisi ile yaptığı görüşmelerden istediği sonucu çıkaramazsa Beşiktaş'ın teklifini değerlendirmeye alacak. Öte yandan Kalinic için Atletico Madrid'e, Ze Luis için de Porto kulübüne resmi tekliflerini yapan Kara Kartallar, gelecek yanıtlara göre santrfordaki rotasını belirleyecek.

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