Göztepe'den Jeremain Lens bombası! Teklif yapıldı

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de bu sezon üst sıraları hedefleyen Göztepe, Beşiktaş'ta forma giyen Jeremain Lens'i gündemine aldığı iddia edildi. İşte detaylar...

Antalyaspor'a giden Serdar Gürler'in boşluğunu flaş bir isimle doldurmak isteyen Göztepe, Beşiktaşlı yıldız Jeremain Lens'in peşine düştü.

Yeni Asır'da yer alan habere göre İzmir ekibi, kanat pozisyonu için Hollandalı futbolcuya teklif götürdü. Beşiktaş'ın bu sezon kadrosunda düşünmediği ve kendisine takım bulmasını istediği Lens'in menajeri ile bağlantıya geçen İzmir temsilcisi maliyet araştırmasına başladı.

İNDİRİM YAPARSA TRANSFER GERÇEKLEŞEBİLİR

Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 900 bin Euro kazanan tecrübeli futbolcu, ücretinde indirime gitmesi halinde transferde daha somut adımlar atılacak. Lens ücretinde indirime giderse, sarı-kırmızılı yönetim, Kartal'ın kapısını çalarak bonserviste kolaylık isteyecek.

Lens'in siyah-beyazlı takımla 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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