12 Eylül 2020, Cumartesi
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Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kafilesi belli oldu!
Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ın, maç kadrosu belli oldu. Lisansı çıkmayan Montero ve sakatlığı süren N'Koudou kafilede yer almadı.
Süper Lig'de ilk hafta derbi heyecanı yaşanacak. Ligin iki güçlü ekibi Trabzonspor ve Beşiktaş, Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi siyah-beyazlılar, deplasmanda oynayacağı maçın kafilesini duyurdu.
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan N'Koudou ve lisansı çıkmayan yeni transfer Montero kamp kadrosunda yer almıyor.
İşte Beşiktaş'ın kafilesinde bulunan isimler:
Ersin, Utku, Erdoğan, N'Sakala, Welinton, Vida, Rıdvan, Oğuzhan, Boyd, Atiba, Hasic, Necip, Ljajic, Dorukhan, Atakan, Kartal, Mensah, Lens, Umut, Güven, Larin.
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