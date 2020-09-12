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BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kafilesi belli oldu!

Beşiktaş'ın derbi kafilesi belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 Giriş Tarihi: 12.09.2020

'in ilk haftasında ile deplasmanda karşı karşıya gelecek 'ın, maç kadrosu belli oldu. Lisansı çıkmayan Montero ve sakatlığı süren N'Koudou kafilede yer almadı.

'de ilk hafta derbi heyecanı yaşanacak. Ligin iki güçlü ekibi ve , Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi siyah-beyazlılar, deplasmanda oynayacağı maçın kafilesini duyurdu.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan N'Koudou ve lisansı çıkmayan yeni transfer Montero kamp kadrosunda yer almıyor.

İşte Beşiktaş'ın kafilesinde bulunan isimler:

Ersin, Utku, Erdoğan, N'Sakala, Welinton, Vida, Rıdvan, Oğuzhan, Boyd, Atiba, Hasic, Necip, Ljajic, Dorukhan, Atakan, Kartal, Mensah, Lens, Umut, Güven, Larin.

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