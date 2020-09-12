Beşiktaş'tan Harry Arter sürprizi

Elneny'nin boşluğunu doldurmak için girişimlerini sürdüren ve Josef de Souza ile prensip anlaşmasına varan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim daha geldi. İngiliz basınının iddiasına göre Beşiktaş, Bournemouth'un orta saha oyuncusu Harry Arter ile ilgileniyor.

Siyah-beyazlıların İngiliz ekibine tecrübeli oyuncuyu 1 sezonluk kiralamak için teklif sunduğu ve yanıt beklediği belirtildi. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu son iki sezonunu Cardiff ve Fulham'da kiralık olarak geçirdi. İrlandalı yıldız Arter, geçtiğimiz sezon Fulham'da 28 lig maçında forma giydi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, bu maçlarda takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı yaptı

Profesyonel kulüp kariyerinde 315 resmi maça çıkan İrlandalı oyuncu 33 gol attı, 22 de asist yaptı ve toplamda 55 gole direkt olarak katkı sağladı.

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