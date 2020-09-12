Beşiktaş'a Larin ve Ljajic müjdesi

Yarın oynanacak Trabzonspor maçı öncesi iki oyuncusundan Beşiktaş'a iyi haber geldi. Pandemi döneminden bu yana sürekli olarak sakatlık haberleriyle gündeme gelen ve istikrarlı forma şansı bulamayan Adem Ljajic ve günler öncesinde resmi siteden sakatlandığı bilgisi verilen Cyle Larin dün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Yarın oynanacak Trabzonspor maçı öncesi iki oyuncusundan Beşiktaş'a iyi haber geldi. Pandemi döneminden bu yana sürekli olarak sakatlık haberleriyle gündeme gelen ve istikrarlı forma şansı bulamayan Adem Ljajic ve günler öncesinde resmi siteden sakatlandığı bilgisi verilen Cyle Larin dün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. İki oyuncunun antrenmanda takımla birlikte çalışması teknik heyetin elini güçlendirdi. Ljajic ve Larin, Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde Trabzonspor deplasmanında forma giyebilecek.





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