12 Eylül 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Larin ve Ljajic müjdesi

Larin ve Ljajic müjdesi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.09.2020

Yarın oynanacak maçı öncesi iki oyuncusundan 'a iyi haber geldi. Pandemi döneminden bu yana sürekli olarak sakatlık haberleriyle gündeme gelen ve istikrarlı forma şansı bulamayan ve günler öncesinde resmi siteden sakatlandığı bilgisi verilen Cyle Larin dün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Yarın oynanacak maçı öncesi iki oyuncusundan 'a iyi haber geldi. Pandemi döneminden bu yana sürekli olarak sakatlık haberleriyle gündeme gelen ve istikrarlı forma şansı bulamayan ve günler öncesinde resmi siteden sakatlandığı bilgisi verilen Cyle Larin dün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. İki oyuncunun antrenmanda takımla birlikte çalışması teknik heyetin elini güçlendirdi. Ljajic ve Larin, 'ın görev vermesi halinde Trabzonspor deplasmanında forma giyebilecek.


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