12 Eylül 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Bastos transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Beşiktaş yıldız ismin transferini bitiriyor! İmza an meselesi
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 Giriş Tarihi: 12.09.2020

Yeni sezon için savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ikinci stoper transferinde mutlu sona yakın. İlk olarak bu bölgeyi forması giyen Welinton'u alarak güçlendiren siyah-beyazlıların 'in de gündeminde olan Bastos transferi için Lazio ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Beşiktaş transferde mutlu sona çok yakın... Victor Ruiz'in ayrılığının ardından Welinton'u savunmaya dahil eden siyah beyazlılar, Brezilyalı savunmacıdan istediği verimi alamamıştı. Bunun ardından çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine Bastos'u aldığı kaydedilirken, İtalyan basını önemli bir gelişmeye imza attı.

Buna göre Beşiktaş ve , Bastos'a resmi tekliflerini iletirken, siyah-beyazlıların bir adım önde olduğu kaydedildi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK
Aktarılan bilgilere göre Beşiktaş, Bastos için Lazio'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu ve Başakşehir'i bu transferde saf dışı bıraktı.

ANLAŞMA YAKIN
Öte yandan Beşiktaş - Lazio - Bastos 3'lüsü arasında müzakereler devam ederken, Kara Kartal'ın bu transfer için anlaşmaya yakın olduğu yazıldı. Bununla birlikte Bastos'un bu sezon kesinlikle 'de kariyerine devam edeceği okuyuculara aktarıldı.

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