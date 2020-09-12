Beşiktaş Bastos transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Yeni sezon için savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ikinci stoper transferinde mutlu sona yakın. İlk olarak bu bölgeyi Alanyaspor forması giyen Welinton'u alarak güçlendiren siyah-beyazlıların Başakşehir'in de gündeminde olan Bastos transferi için Lazio ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Beşiktaş transferde mutlu sona çok yakın... Victor Ruiz'in ayrılığının ardından Welinton'u savunmaya dahil eden siyah beyazlılar, Brezilyalı savunmacıdan istediği verimi alamamıştı. Bunun ardından çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine Bastos'u aldığı kaydedilirken, İtalyan basını önemli bir gelişmeye imza attı.

Buna göre Beşiktaş ve Başakşehir, Bastos'a resmi tekliflerini iletirken, siyah-beyazlıların bir adım önde olduğu kaydedildi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Aktarılan bilgilere göre Beşiktaş, Bastos için Lazio'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu ve Başakşehir'i bu transferde saf dışı bıraktı.

ANLAŞMA YAKIN

Öte yandan Beşiktaş - Lazio - Bastos 3'lüsü arasında müzakereler devam ederken, Kara Kartal'ın bu transfer için anlaşmaya yakın olduğu yazıldı. Bununla birlikte Bastos'un bu sezon kesinlikle Türkiye'de kariyerine devam edeceği okuyuculara aktarıldı.

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