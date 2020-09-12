12 Eylül 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Josef de Souza'ya kavuşuyor

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.09.2020

Son dakika haberine göre , her konuda anlaşma sağladığı Josef de Souza'ya kavuşuyor Brezilyalı futbolcunun 13 Eylül Pazar günü 14.15'te 'a geleceği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş kafilesi Trabzon'a geldi Beşiktaş kafilesi Trabzon'a geldi
Beşiktaş yıldız ismin transferini bitiriyor! İmza an meselesi Beşiktaş yıldız ismin transferini bitiriyor! İmza an meselesi
Beşiktaş Trabzon'a gitti Beşiktaş Trabzon'a gitti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör