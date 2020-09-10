Çizme'den Joel Obi iddiası

Beşiktaş ile ilgili İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. Tggialloblu adlı sitede yer alan habere göre siyah-beyazlı ekip, bonservisi Chievo'da bulunan Joel Obi'yi gündemine aldı.

Beşiktaş ile ilgili İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. Tggialloblu adlı sitede yer alan habere göre siyah-beyazlı ekip, bonservisi Chievo'da bulunan Joel Obi'yi gündemine aldı. Chievo ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Obi, geride bıraktığımız sezon çıktığı 29 maçta 1 gol atarken 2 de asist yaptı. 1991 doğu mlu Nijeryalı oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alanyaspor'u çalıştırdığı dönemden öğrencisi.

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