10 Eylül 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Çizme'den Joel Obi iddiası

Çizme'den Joel Obi iddiası
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.09.2020

Beşiktaş ile ilgili İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. Tggialloblu adlı sitede yer alan habere göre siyah-beyazlı ekip, bonservisi Chievo'da bulunan Joel Obi'yi gündemine aldı.

Beşiktaş ile ilgili İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. Tggialloblu adlı sitede yer alan habere göre siyah-beyazlı ekip, bonservisi Chievo'da bulunan Joel Obi'yi gündemine aldı. Chievo ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Obi, geride bıraktığımız sezon çıktığı 29 maçta 1 gol atarken 2 de asist yaptı. 1991 doğu mlu Nijeryalı oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alanyaspor'u çalıştırdığı dönemden öğrencisi.

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