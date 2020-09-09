Beşiktaş için Diego Costa iddiası! 10 milyon...
Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta forvet arayışları sürüyor. Kalinic, Aboubakar ve Cisse gibi isimler siyah beyazlı ekibin gündemine gelmişti. Beşiktaş için gündeme gelen son isim Diego Costa oldu.
Beşiktaş için İspanyol basınında dev bir iddia yer aldı... Todofichajes'te yer alan bilgilere göre Kara Kartal, dünyaca ünlü golcü futbolcu Diego Costa'ya kanca attı.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Atletico Madrid de Costa ile yollarını ayırmak istiyor ve oyuncunun sözleşmesinin devam etmesine karşın yüksek mali yükünden dolayı Beşiktaş'a transferine sıcak bakıyor.
DEV İDDİA: 10 MİLYONLUK TEKLİF
Öte yandan Beşiktaş'ın, Diego Costa'ya toplam 10 milyon euroluk teklif yaptığı ifade edildi.
TRANSFERİ ZOR
Öte yandan Sergen Yalçın, daha önce yaptığı açıklamada, "Biz şu an mevcut kontratlar ile zaten bunun çok çok üzerindeyiz. Bunu düşürmemiz gerekecek. O yüzden bazı oyuncuların ya kontratlarında indirime gitmesi ya da mecburen bizden ayrılmaları gerekecek. Çünkü ekonomik durumumuz başkanımızın sürekli anlattığı gibi hiç iç açıcı değil. Camiamız çok zor durumda." demişti.
İspanyol basınının bu haberinin ardından yaşanılacaklar merak konusu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama