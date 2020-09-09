09 Eylül 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş için Diego Costa iddiası! 10 milyon...

Beşiktaş'tan Diego Costa bombası!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 Giriş Tarihi: 09.09.2020

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta forvet arayışları sürüyor. Kalinic, Aboubakar ve Cisse gibi isimler siyah beyazlı ekibin gündemine gelmişti. Beşiktaş için gündeme gelen son isim oldu.

Beşiktaş için İspanyol basınında dev bir iddia yer aldı... Todofichajes'te yer alan bilgilere göre Kara Kartal, dünyaca ünlü golcü futbolcu 'ya kanca attı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Atletico Madrid de Costa ile yollarını ayırmak istiyor ve oyuncunun sözleşmesinin devam etmesine karşın yüksek mali yükünden dolayı Beşiktaş'a transferine sıcak bakıyor.

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DEV İDDİA: 10 MİLYONLUK TEKLİF

Öte yandan Beşiktaş'ın, Diego Costa'ya toplam 10 milyon euroluk teklif yaptığı ifade edildi.

TRANSFERİ ZOR

Öte yandan Sergen Yalçın, daha önce yaptığı açıklamada, "Biz şu an mevcut kontratlar ile zaten bunun çok çok üzerindeyiz. Bunu düşürmemiz gerekecek. O yüzden bazı oyuncuların ya kontratlarında indirime gitmesi ya da mecburen bizden ayrılmaları gerekecek. Çünkü ekonomik durumumuz başkanımızın sürekli anlattığı gibi hiç iç açıcı değil. Camiamız çok zor durumda." demişti.

İspanyol basınının bu haberinin ardından yaşanılacaklar merak konusu.

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