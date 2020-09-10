Ahmet Nur Çebi: İstesem yarın 10 transfer yaparım!

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Beşiktaş, transferin sessiz ekiplerinden olarak göze çarpıyor. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulunurken, "İstesem yarın 10 transfer yaparım" ifadelerini kullandı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, Ahmet Nur Çebi Trt Spor'da katıldığı bir programda takımın geleceği, transfer politikasına gibi bir çok konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından satır başları...

"İSTESEM YARIN 10 TRANSFER"



Hiç kimsenin anlamak istemediği bir şey var. Bu TFF lisans yönetmeliğini ben çıkarmadım. Geçen seneki kadrodaki devam eden kontratları ben yapmadım. Yapmadım ama yapılmış önümüzde duruyor. Olayı yönetmeye çalışıyoruz. TFF lisans yönetmeliğinde sorun varmış gibi davranılmıyor. Sadece biz niye futbolcu transfer etmiyoruz! Ben yarın istesem 10 futbolcuyu alır, transfer ederim. Tamam, bu futbolculara lisans çıkaramadıktan sonra ne anlamı olabilir bu tavrın, hareketin?

"SAĞLIKLI TRANSFERLER İSTİYORUM"



Diğer kulüplere nasıl yapılıyor diyorlar. Benim kulübümün gelir ve giderine göre TFF'nin benim önüme koyduğu limitler var. Bu limitler, yeni futblcu getirmesem dahi eskileriyle dolu vaziyette. Bunun anlamı şu. Gelirlerimize oranla çok yüksek ücretlerle sözleşmeler yapılmış. Biz 2 türlü mücadele veriyoruz. Bunların fazlalarından, orta sahada 3 yerine 5 var gibi fazlalıklardan, ücreti yüksek olanlardan kurtularak daha makul ve sağlıklı transferler yapmak istiyoruz.

"BURNUNU ELİNİ OYNAT, TRANSFER YAP"



Niye santrfor almadık? Santrfor dolu. Gazeteleri açın bakın. 100'lerce isim yazıyor. Beşiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda seçmek mesele. Lisans yönetmeliğine göre bu ilgili kişiyi tescil edebiliyor musunuz, mesele bu. İnsanlar istiyor ki sabah burnunu, elini oynat, transfer yap. Olmuyor. Popülist davranmayacağım.

"ÇÖPE ATILAN PARALARIN HESABINI VEREMEM"



Ben Beşiktaş'a zarar verecek bir işin içinde olmam. Ben yapmadığım transferlerin hesabını verebilirim ama yapıp da Beşiktaş'ın çöpe atılan paraların hesabını veremem.

"BAĞIRARAK ÇAĞIRARAK YAPTIRAMAZLAR"



Ben Beşiktaş için çıkıp para istiyorum. Bize yardım edin, SMS atın diyorum. Sonra da geleceğim, bu şekilde yanlış davranacağım. Ben bu eleştirileri göğüslerim. Kimse bana bağırarak çağırarak, hocamla aramda sorun varmış gibi algı yaratarak alelacele transfer yaptıramaz.

"O KOLTUK ONURDUR ŞEREFTİR AMA..."



Türk futboluna hizmet etmek görevimdir, mecburum, ancak geçen sefer gündeme geldiğinde Beşiktaş'ın zor günlerden geçtiğini, mali anlamda yeniden yapılandırmalar, kulübüme daha fazla zaman ayırmam gerektiğini söyledim. Ben Sayın Sepil'in devam etmesini istiyorum. Benim için o koltuğu oturmak onurdur, şereftir. Ancak, Beşiktaş gerçeklerini gözetmek zorundayım. Benim için ne varsa ne yoksa Beşiktaş. Yarın bu görev olabilir ama bugün değil. Birkaç ay boyunca halletmemiz gereken konular var.

"GEÇMİŞİN CEZASI VE BİR DE CORONA VİRÜSÜ"



Türk futbolu kendi içinde sıkıntıları vardı. Popülist tavır ve davranışları yüzünden kulüplerimiz sıkıntılı süreç içerisinde. Bir de corona virüsü geldi. Öyle veya böyle büyük zayiatlar oldu. Hem geçmişin cezasını çekerken, bir de corona virüsü gelince çok zor bir süreç var önümüzde. Sabır, anlayış, hoşgörü olmazzsa taraftar tarafından işimiz daha da zorlaşacak. Ben Beşiktaş taraftarını birlik beraberliğe davet ediyorum.

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