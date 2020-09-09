09 Eylül 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Aboubakar, Kalinic, Gökhan Töre...

İşte Beşiktaş'ta son durum!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 Giriş Tarihi: 09.09.2020

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren 'ta gözler forvet ve sağ bek takviyelerine çevrildi. Başkan 'nin de açıkladığı bölgelere takviye yapacak olan siyah beyazlılarda listeye yeni yıldızlar da eklendi. Transfer döneminde N'sakala, Welinton, Mensah ve Montero'yu kadrosuna katan Beşiktaş, Aboubakar, Kalinic, gibi isimlerle de ilgileniyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve listedeki futbolcular hakkında detaylı bilgiler...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen , N'skala ve Welinton ve Mensah'ı kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın listesi de oldukça yoğun.

KALINIC

Beşiktaş'ın 32 yaşındaki tecrübeli forvet Kalinic'in bonservisini ödemek için teklif yaptığı belirtilirken hem A. Madrid kulübü hem de oyuncunun bu teklifi düşündüğü belirtiliyor. Beşiktaş, Nikola Kalinic ile her konuda anlaşma sağlarken, 'le görüşmelerin devam edildiği belirtildi.

VINCENT ABOUBAKAR

Teknik direktör 'ın önceki gün yaptığı basın toplantısında adını açıkça söyleyerek "Evet aradığımız ve görüştüğümüz forvetlerden biri. Ayrıca iyi bir golcü" dediği Aboubakar ile ilgili Portekiz basınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Abola'da yer alan habere göre, Vincent Aboubakar ile Porto kulübünün yöneticileri yapılan görüşmeler sonucunda sözleşme feshi konusunda uzlaşma sağladı. Kamerunlu golcünün 2021 yılında bitecek olan sözleşmesi kısa süre içinde feshedilecek. Yıldız futbolcu sağlık kontollerinden geçerse Beşiktaş'a transfer olacak.

NAZIM SANGARE

ekiplerinden Fraport TAV 'un 26 yaşındaki defans oyuncusu , kırmızı beyazlılarda transferde en çok konuşulan futbolcu oldu.
Beşiktaş ve ile adı anılan Sangare'ye yönelik teklifleri değerlendiren kırmızı beyazlı yöneticiler, milli futbolcunun, takımdan ayrılması halinde kulübe kazanç sağlamasını hedefliyor. Nazım Sangare için yapılan görüşmelerde Beşiktaş ön plana çıktı.

PAPISS CISSE

Siyah -beyazlıların listesindeki bir diğer isim olan ile yapılan görüşmeler ise "İki ileri, bir geri" şeklinde ilerliyor. Siyah beyazlı yönetim, 35 yaşındaki futbolcuya 1+1 yıllık sözleşme önerdi. Futbolcunun imza parasında diretmesi transferi çıkmaza sürüklüyor.

GÖKHAN TÖRE

Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş forması giyen deneyimli yıldız, anlaşmaya varılırsa eski takımına geri dönmüş olacak. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Sergen Yalçın'la 'da da beraber çalışmıştı. , geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 28 maça çıkarken 2 gol attı ve 5 asist yaptı..

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