Son dakika: Beşiktaş Josef de Souza ile anlaştı
Son dakika transfer haberleri; Beşiktaş, br dönem Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza ile anlaştı. Siyah beyazlılar 31 yaşındaki Brezilyalı orta sahayı İstanbul'a davet etti
Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor.
Siyah-beyazlı ekip, deneyimli teknik adam Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda orta sahaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Kara Kartal, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza ile anlaştı.
Brezilyalı oyuncu İstanbul'a davet edildi. 31 yaşındaki orta saha ile 1+1 yıllık kontrat yapılacak.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'de forma giyen Josef, geçtiğimiz sezon 23 maçta asist yaptı. Öte yandan Sambacı yıldızın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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