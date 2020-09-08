08 Eylül 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş Josef de Souza ile anlaştı

Beşiktaş'tan transfer bombası! Anlaşma sağlandı...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 Giriş Tarihi: 08.09.2020

Son dakika transfer haberleri; , br dönem forması giyen Josef de Souza ile anlaştı. Siyah beyazlılar 31 yaşındaki Brezilyalı orta sahayı 'a davet etti

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala 'ta transfer hareketliliği devam ediyor.

Siyah-beyazlı ekip, deneyimli teknik adam Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda orta sahaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Kara Kartal, bir dönem forması giyen Josef de Souza ile anlaştı.

Brezilyalı oyuncu 'a davet edildi. 31 yaşındaki orta saha ile 1+1 yıllık kontrat yapılacak.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'de forma giyen Josef, geçtiğimiz sezon 23 maçta asist yaptı. Öte yandan Sambacı yıldızın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş Josef de Souza ile anlaştı

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