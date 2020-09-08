Beşiktaş Josef de Souza ile anlaştı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Josef de Souza ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı ve Brezilyalı orta sahayı İstanbul'a davet etti.

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