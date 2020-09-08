08 Eylül 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Mutlu son yakın! Beşiktaş golcüsünü buldu

Mutlu son yakın! Beşiktaş golcüsünü buldu
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.09.2020

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , 'ın boşluğunu doldurmak için kolları sıvayan siyah beyazlı ekip, yeni golcüsüne imza attırmaya hazırlanıyor. Yunan basınında yer alan bilgilere göre , Akpom ile forvet hattını güçlendirecek.

'ın ayrılığının ardından yeni golcüsünü henüz kadrosuna katamayan 'a müjde geliyor...

Yunan gazeteci Giannis Chorianopoulos'un haberine göre , PAOK'un yıldızı Chuba Akpom'u kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

YÜZDE 90...

Öte yandan Akpom'un PAOK'tan yüzde 90 ayrılacağı, yıldız futbolcunun Beşiktaş ya da İngiltere'ye transfer olacağı ifade edildi.

Chuba Akpom geçtiğimiz sezon PAOK formasıyla 43 maça çıkarken 10 gol attı ve 3 asist üretti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi! Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi!
Yeni transfer antrenmana damga vurdu! Yeni transfer antrenmana damga vurdu!
Yapılan teklif ortaya çıktı! Sangare Süper Lig devine... Yapılan teklif ortaya çıktı! Sangare Süper Lig devine...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör