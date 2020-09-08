08 Eylül 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Montero antrenmana damga vurdu!

Yeni transfer antrenmana damga vurdu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 Giriş Tarihi: 08.09.2020

'in ilk haftasında 'a konuk olacak siyah-beyazlılarda hazırlıklar sürüyor. yönetiminde gerçekleşen antrenman 1.5 saat sürdü.

, 'in ilk haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK 'nde, yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan kondisyon ve stretching çalışmasıyla başladı.


Pas çalışması, top kapma oyun çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, 3 takımla yapılan yarım saha turnuva maçları ve kondisyon koşuları ile sona erdi. Turnuva maçlarında ise Montero'nun performansı oldukça dikkat çekiciydi.
Siyah-beyazlılar, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
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