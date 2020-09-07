07 Eylül 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta şok sakatlık! Cyle Larin...

Beşiktaş'ta şok sakatlık! Yıldız isim...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 Giriş Tarihi: 07.09.2020

ekiplerinden 'ta sakatlık şok yaşanıyor... Siyah-beyazlılarda Cyle 'de birinci derece zorlanma tespit edildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol Takımımızın F.T. Antalyaspor ile oynadığı hazırlık maçında, sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkan futbolcumuz Cyle 'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, bisesps femoris adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Larin'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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