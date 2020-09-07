Beşiktaş'ta şok sakatlık! Cyle Larin...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta sakatlık şok yaşanıyor... Siyah-beyazlılarda Cyle Larin'de birinci derece zorlanma tespit edildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol Takımımızın F.T. Antalyaspor ile oynadığı hazırlık maçında, sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkan futbolcumuz Cyle Larin'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, bisesps femoris adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Larin'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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