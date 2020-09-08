08 Eylül 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Douglas ve Isimat Mirin kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş'ta 2 isim kadro dışı bırakıldı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 Giriş Tarihi: 08.09.2020

Gelecek sezon için kadro planlamasını sürdüren 'ta Douglas ve bırakıldı. Siyah-beyazlılar, iki savunma oyuncusu ile yollarını ayıracak. Bu süreçte iki oyuncu da takımdan ayrı, başka sahada çalışacak.

Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren 'ta teknik direktör Sergen Yalçın flaş bir kararın altına imza attı.

Isimat-Mirin ve Douglas'ın antrenmanlardaki performansı ve disiplinsiz hareketlerinden rahatsız olan Sergen Yalçın iki futbolcuyu da bırakma kararı aldı.

Mirin ve Douglas ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Beşiktaş, iki futbolcuyu da öncelikli olarak bonservis bedeli ile elden çıkartmak istiyor.

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