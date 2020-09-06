06 Eylül 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Dusko Tosic'ten Eran Zahavi'ye Beşiktaş çağrısı!

F.Bahçe derken... Beşiktaş'a önerdi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.09.2020

Beşiktaş'ın eski stoperi 'ten sürpriz bir hamle geldi. Dusko Tosic, Fenerbahçe'ye transferi an meselesi olan İsrailli golcü Eran Zahavi'ye Beşiktaş çağrısında bulundu.

Fenerbahçe'ye transferi an meselesi olan Eran Zahavi'ye, Beşiktaş'ın eski futbolcusu 'ten "Come to Beşiktaş" çağrısı geldi.

Sırp yıldız, Guangzhou R&F'de birlikte top koşturduğu İsrailli golcüye hesabından mesaj yolladı. Tosic, Zahavi'nin fotoğrafının altına, "Eğer kupa kazanmak istiyorsan, Beşiktaş'a gelmelisin" yazarken, bu mesaj Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.

İşte o mesaj:

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