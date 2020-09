Dusko Tosic'ten Eran Zahavi'ye Beşiktaş çağrısı!

Beşiktaş'ın eski stoperi Dusko Tosic'ten sürpriz bir hamle geldi. Dusko Tosic, Fenerbahçe'ye transferi an meselesi olan İsrailli golcü Eran Zahavi'ye Beşiktaş çağrısında bulundu.

Sırp yıldız, Guangzhou R&F'de birlikte top koşturduğu İsrailli golcüye sosyal medya hesabından mesaj yolladı. Tosic, Zahavi'nin fotoğrafının altına, "Eğer kupa kazanmak istiyorsan, Beşiktaş'a gelmelisin" yazarken, bu mesaj Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.

İşte o mesaj:

