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BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi!

Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 Giriş Tarihi: 08.09.2020

Beşiktaş'a 'dan müjdeli haber geldi. A 'nın haberine göre, siyah-beyazlı takımın santrafor adayları arasında bulunan Kamerunlu golcü, Porto ile sözleşme fesih konusunda anlaşma sağladı..

Santrfor arayışlarına son sürat devam eden Beşiktaş'a 'dan müjdeli haber geldi. Portekiz basınından A 'nın haberine göre yıldız golcü, kulübü Porto ile sözleşme fesih konusunda anlaşmaya vardı. Porto'nun yeni sezonda Kamerunlu santrforu kadroda düşünmediği ve maaşından kurtulmak için ayrılmasına onay verdiği belirtildi. Aboubakar'ın yakın zamanda takımdan ayrılması bekleniyor.

SON KARAR BEŞİKTAŞ'IN!
düzenlenen basın toplantısında Aboubakar ismini doğrulamıştı ancak oyuncunun sağlık durumu soru işareti yaratıyor. Teknik heyetten transfere onay çıkması durumunda Vincent Aboubakar'ın yeni adresi siyah-beyazlı ekip olacak.

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