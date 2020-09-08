Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi!
Beşiktaş'a Vincent Aboubakar'dan müjdeli haber geldi. A Bola'nın haberine göre, siyah-beyazlı takımın santrafor adayları arasında bulunan Kamerunlu golcü, Porto ile sözleşme fesih konusunda anlaşma sağladı..
Santrfor arayışlarına son sürat devam eden Beşiktaş'a Vincent Aboubakar'dan müjdeli haber geldi. Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre yıldız golcü, kulübü Porto ile sözleşme fesih konusunda anlaşmaya vardı. Porto'nun yeni sezonda Kamerunlu santrforu kadroda düşünmediği ve maaşından kurtulmak için ayrılmasına onay verdiği belirtildi. Aboubakar'ın yakın zamanda takımdan ayrılması bekleniyor.
SON KARAR BEŞİKTAŞ'IN!
Sergen Yalçın düzenlenen basın toplantısında Aboubakar ismini doğrulamıştı ancak oyuncunun sağlık durumu soru işareti yaratıyor. Teknik heyetten transfere onay çıkması durumunda Vincent Aboubakar'ın yeni adresi siyah-beyazlı ekip olacak.
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