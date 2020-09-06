06 Eylül 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş'tan Josef De Souza'ya 1+1 yıllık teklif!

Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Sözleşme detayları...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 06.09.2020 Giriş Tarihi: 06.09.2020

'ta son dakika gelişmesi... Siyah-beyazlılar Josef de ’ya 1+1 yıllık resmi teklif yaptı. Transfer sürecini Erdal Torunoğulları yönetiyor.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren 'ta gündeme bonservisi elinde olan bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Josef de gelmişti. Siyah-beyazlılar Türkiye'ye tekrar forma giymeye sıcak bakan yıldız futbolcu ile temaslarını sıklaştırdı.

TEKLİF 1+1 YILLIK

Kara Kartal, Josef de Souza'ya 1+1 yıllık resmi teklif yaptı.Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcunun transferiyle ise Erdal Torunoğulları ilgileniyor.

TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR!
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza'nın Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe forması altında 136 maça çıkmış ve 16 gol atmıştı. Josef de Souza ile geçtiğimiz günlerde Galatasaray ve Başakşehir'in de ilgilendiği öne sürülmüştü.

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