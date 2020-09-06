Son dakika: Beşiktaş'tan Josef De Souza'ya 1+1 yıllık teklif!

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Siyah-beyazlılar Josef de Souza’ya 1+1 yıllık resmi teklif yaptı. Transfer sürecini Erdal Torunoğulları yönetiyor.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme bonservisi elinde olan bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Josef de Souza gelmişti. Siyah-beyazlılar Türkiye'ye tekrar forma giymeye sıcak bakan yıldız futbolcu ile temaslarını sıklaştırdı.

TEKLİF 1+1 YILLIK

Kara Kartal, Josef de Souza'ya 1+1 yıllık resmi teklif yaptı.Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcunun transferiyle ise Erdal Torunoğulları ilgileniyor.



TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR!

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza'nın Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.



Fenerbahçe forması altında 136 maça çıkmış ve 16 gol atmıştı. Josef de Souza ile geçtiğimiz günlerde Galatasaray ve Başakşehir'in de ilgilendiği öne sürülmüştü.

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