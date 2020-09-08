Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Nazım Sangare teklifi ortaya çıktı!
Transferde nokta atış yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme Antalyaspor'un sağ beki Nazım Sangare geldi. Siyah-beyazlılarda bu transferi bitirmek için bizzat Ahmet Nur Çebi devreye girdi.
Sağ bek mevkisini yerli bir isimle doldurmayı amaçlayan Beşiktaş'ta Nazım Sangare ismi ön plana çıktı. Siyah-beyazlıların bir süredir gündemde olan 26 yaşındaki futbolcu için yaptığı teklif ortaya çıktı.
ANTALYA'YA TEKLİF YAPILDI!
Siyah-beyazlılar Sangare için Güney ekibine toplamda 2 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Beşiktaş, başarılı futbolcuyu 500 bin euro'ya kiralayıp sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonuyla 1.5 milyon euro daha ödeyip bu transferi sonlandırmak istiyor. Yönetim, Antalyaspor dışında Sangare ile de görüşmelerini sürdürüyor. Başarılı sağ beke yıllık 600 bin euro önerildi.
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