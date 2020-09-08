08 Eylül 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Nazım Sangare teklifi ortaya çıktı!

Yapılan teklif ortaya çıktı! Sangare Süper Lig devine...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 Giriş Tarihi: 08.09.2020

Transferde nokta atış yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme 'un sağ beki Nazım Sangare geldi. Siyah-beyazlılarda bu transferi bitirmek için bizzat Ahmet Nur Çebi devreye girdi.

Sağ bek mevkisini yerli bir isimle doldurmayı amaçlayan Beşiktaş'ta Nazım Sangare ismi ön plana çıktı. Siyah-beyazlıların bir süredir gündemde olan 26 yaşındaki futbolcu için yaptığı teklif ortaya çıktı.

ANTALYA'YA TEKLİF YAPILDI!
Siyah-beyazlılar Sangare için Güney ekibine toplamda 2 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Beşiktaş, başarılı futbolcuyu 500 bin euro'ya kiralayıp sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonuyla 1.5 milyon euro daha ödeyip bu transferi sonlandırmak istiyor. Yönetim, dışında Sangare ile de görüşmelerini sürdürüyor. Başarılı sağ beke yıllık 600 bin euro önerildi.

Beşiktaş'ta Douglas ve Isimat Mirin kadro dışı bırakıldı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ta 2 isim kadro dışı bırakıldı! Beşiktaş'ta 2 isim kadro dışı bırakıldı!
Dorukhan'a İtalyan kancası! Transferdeki tek şart... Dorukhan'a İtalyan kancası! Transferdeki tek şart...
Beşiktaş'a Fransız sağ bek! Bonservisi... Beşiktaş'a Fransız sağ bek! Bonservisi...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör