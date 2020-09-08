Beşiktaş Valentin Rosier'i gündemine aldı

Gökhan Gönül'ün ayrılışı sonrası sağ bek arayışı sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlılar Sporting Lizbon forması giyen Valentin Rosier'i gündemine aldı. İşte detaylar...

Kadro takviye çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta savunma transferi için yeni bir isim ortaya atıldı. TRT Spor'un haberine göre, Beşiktaş, Sporting forması giyen sağ bek Valentin Rosier'i gündemine aldı. Kariyerinde Rodez, Dijon gibi takımlarda forma giyen Rosier, geçtiğimiz sezon Sporting forması ile 15 maça çıkarken gol veya asist üretemedi. 24 yaşındaki Fransız futbolcu 2019 yılında Dijon'dan Portekiz ekibine 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.







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