08 Eylül 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Valentin Rosier'i gündemine aldı

Beşiktaş'a Fransız sağ bek! Bonservisi...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.09.2020

'ün ayrılışı sonrası sağ bek arayışı sürdüren 'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlılar forması giyen 'i gündemine aldı. İşte detaylar...

Kadro takviye çalışmalarını sürdüren 'ta savunma transferi için yeni bir isim ortaya atıldı. Spor'un haberine göre, Beşiktaş, Sporting forması giyen sağ bek 'i gündemine aldı. Kariyerinde Rodez, Dijon gibi takımlarda forma giyen Rosier, geçtiğimiz sezon Sporting forması ile 15 maça çıkarken gol veya asist üretemedi. 24 yaşındaki Fransız futbolcu 2019 yılında Dijon'dan Portekiz ekibine 5 milyon euro bonservis bedeliyle olmuştu.

Beşiktaş için Thierry Correia iddiası


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