Son dakika: Gökhan Töre Beşiktaş'a transfer oldu!
Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesheden Gökhan Töre, Beşiktaş'a transfer oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir transferi daha bitirdi. Siyah beyazlılar, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesheden eski oyuncusu Gökhan Töre'yi kadrosuna kattı.
Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş forması giyen deneyimli yıldız, böylece eski takımına geri dönmüş oldu. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Sergen Yalçın'la Yeni Malatyaspor'da da beraber çalışmıştı.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'nin sözleşmesinin 4 milyon TL karşılığında feshedildiğini açıkladı..
Gökhan Töre, geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 28 maça çıkarken 2 gol attı ve 5 asist yaptı.
📌DUYURU— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) September 7, 2020
Kulübümüz profesyonel futbolcusu Gökhan Töre ile yapılan görüşmeler neticesinde, sözleşmenin karşılıklı feshine yönelik olarak mutabakata varılmıştır. Bu fesih çerçevesinde kulübümüz 4 Milyon TL tutarında gelir elde etmiştir. pic.twitter.com/2n0DHnmWsX
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