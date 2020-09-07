07 Eylül 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Gökhan Töre Beşiktaş'a transfer oldu!

Gökhan Töre Beşiktaş'a transfer oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 Giriş Tarihi: 07.09.2020

'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesheden , Beşiktaş'a transfer oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren , bir transferi daha bitirdi. Siyah beyazlılar, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesheden eski oyuncusu 'yi kadrosuna kattı.
Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş forması giyen deneyimli yıldız, böylece eski takımına geri dönmüş oldu. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Sergen Yalçın'la Yeni Malatyaspor'da da beraber çalışmıştı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'nin sözleşmesinin 4 milyon TL karşılığında feshedildiğini açıkladı..

Gökhan Töre, geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 28 maça çıkarken 2 gol attı ve 5 asist yaptı.

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