09 Eylül 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Dorukhan için Udinese ısrarı

Dorukhan için Udinese ısrarı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.09.2020

Beşiktaş ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz için Udinese yine devreye girmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz için Udinese yine devreye girmeye hazırlanıyor. İtalyan kulübü, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan ayrı kalan yıldız oyuncunun sağlık durumunu öğrendikten sonra harekete geçecek. Beşiktaş yönetimi, Udinese'den gelecek teklife odaklanırken; iyi bir rakam verilirse yıldız oyuncu Çizme kulübüne satılacak.

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